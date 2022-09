Düsseldorfer Designerin Anna Lena Schulz : Mit Mode zum Gemeinschaftsgefühl

Mit ihrem Label „Famvibes“ verkauft Anna Lena Schulz unter anderem Sweater und T-Shirts für Eltern und Kinder. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Aus ihrem Wohnzimmer in Düsseldorf heraus hat Anna Lena Schulz ein eigenes Unternehmen aufgebaut und entwirft Kleidung für Familien, die gerne Partnerlook tragen. Rund 50 Geschäfte in Deutschland und Österreich verkaufen ihre Mode.

Anna Lena Schulz, Gründerin von „Famvibes“, hatte schon immer eine große Affinität zu Mode. In ihrer Heimat im Sauerland hat sie selber genäht, und ihr großer Traum war es, einmal ein eigenes Modelabel zu gründen. Diesen Wunsch hat sie sich vor fünf Jahren, noch während ihres BWL-Master-Studiums, mit ihrem Unternehmen erfüllt.

„Ich bin damals, glaube ich, etwas blauäugig an die ganze Sache herangegangen, war aber überzeugt, das schaffen zu können. Von Vorteil war dabei natürlich, dass ich BWL studiert habe. Das hilft mir sehr bei den unternehmerischen Bereichen. Ich habe ja nicht nur mit Design zu tun“, sagt die 29-Jährige.

info Die Unternehmerin sucht Praktikanten Praktikum Schulz ist derzeit auf der Suche nach Praktikanten im Bereich Design. Außerdem sucht sie Mitarbeiter im Bereich Marketing und im Lager. Kontakt: anna@famvibes.de. Informationen zur Kollektion gibt es zudem unter www.famvibes.de und auf Instagram.

Was in ihrem Wohnzimmer begann, ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Unternehmen gewachsen. Seit diesem Jahr ist das Düsseldorfer Unternehmen eine GmbH. Schulz ist weiterhin Hauptgesellschafterin und Geschäftsführerin, eine Vertriebsagentur unterstützt das Label.

Rund 50 Geschäfte in Deutschland und Österreich, darunter Baby Kochs in Düsseldorf, verkaufen ihre Produkte. „Es wäre natürlich schön, wenn wir noch weiter expandieren könnten“, sagt die Düsseldorferin. Einen eigenen Shop würde sie dabei nicht ausschließen. Das habe aber noch Zeit.

Auch der Online-Verkauf läuft gut und wird vom eigenen Auftritt auf Instagram stark gefördert. „Instagram ist für uns eine sehr wichtige Plattform. Dort können wir mit den Kunden kommunizieren und sie besser kennenlernen. Wir machen dort auch gerne Umfragen, um zu erfahren, welche Produkte sich die Kunden noch wünschen“, sagt die Designerin. Am schönsten findet sie es aber, wenn ihre Follower dort ihre eigenen Geschichten im Zusammenhang mit den Produkten erzählen.

Zusammen mit Nadine Hoffmann und Klara Hausen entwirft Schulz Kleidung und Accessoires für die ganze Familie. „Mir ist es wichtig, im Team zu arbeiten. Im Design braucht mal viel Input und wir inspirieren uns gegenseitig“, so die Geschäftsfrau. Die 29-Jährige ist ein großer Familienmensch. Sie liebt das Gefühl des Nachhausekommens und sich dabei in der Gemeinschaft wohlzufühlen. So dreht sich auch bei ihrem Label alles um die Familie.

Es gibt Shirts und Sweater, die gerne als Partnerlook – Eltern und Kinder –, aber auch separat getragen werden können. „Mein Mann und ich haben viele Nichten und Neffen und mir ist aufgefallen, dass sie total gerne den Partnerlook mit ihren Eltern oder den Geschwistern tragen“, erzählt sie. „Und als ich dann auf einer Reise nach Bali zum ersten Mal so einen Partnerlook gesehen habe, habe ich gedacht, das brauchen wir in Deutschland auch. Und so habe ich meine ersten Shirts im Wohnzimmer gemacht.“

Die Oberteile sind oft oversized geschnitten, damit die Kinder hineinwachsen und sie möglichst lange tragen können. Meist sind sie auch geschlechterneutral, so können sie zwischen den Eltern oder auch unter Geschwistern getauscht werden. Die Produktpalette wächst stetig. Neu hinzugekommen sind die Babyschühchen aus 100 Prozent Schafswolle, die ein schönes Geschenk zur Geburt sind und die New-Born-Sets komplettieren.

Auch Familien-Socken gibt es, die der absolute Renner sind. „Da hätte ich gar nicht mit gerechnet“, sagt Schulz immer noch leicht erstaunt. Sehr beliebt sind auch die sogenannten „Meilensteine“. Shirts für ganz besondere Tage im Leben. Neugeborene werden mit einem „new to the crew“-Shirt begrüßt, Einjährige feiern mit der Aufschrift „one-derful“ und Schulanfänger können stolz mit dem Slogan „ready study grow“ in ihren neuen Lebensabschnitt starten. „Die Designs sind bewusst so gehalten, dass man sie nicht nur an dem einen besonderen Tag, sondern das ganze Jahr über tragen kann.“

Ein wichtiges Thema für die Düsseldorferin ist Nachhaltigkeit, auch wenn genau dieser Bereich ihr am Anfang am meisten Schwierigkeiten bereitet hat. „Es war sehr schwer, Produzenten zu finden“, erzählt sie. Und die Corona-Krise hat ihre Probleme noch verschärft. Einige Produzenten sind weggefallen. Andere hatten Lieferprobleme oder kamen nicht an die benötigten Stoffe.

Die Herstellung ihrer Produkte hat sie komplett von der Türkei nach Portugal verlagert. „Wir haben uns dort vorher alles genau angeschaut, damit alles stimmt. Und es sind auch tolle kleine Familienbetriebe dabei“, so die Gründerin. Auch die Baumwolle, die sie für ihre Produkte verwendet, wird in Portugal angebaut.