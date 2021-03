Auszeichnung der Rheinischen Post : Wer wird der Düsseldorfer des Jahres 2020?

Düsseldorf Zur zwölften Ausgabe der Gala „Düsseldorfer des Jahres“ werden sich Preisträger, Laudatoren, Sponsoren und Ehrengäste größtenteils digital treffen. Die Gewinner stehen bereits fest - sind aber ein gut gehütetes Geheimnis.

Ausgezeichnet werden am 24. März die „Düsseldorfer des Jahres 2020“ in den Kategorien Wirtschaft, Sport, Kultur, Innovation und Nachhaltigkeit, Ehrenamt und Lebenswerk. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis Corona. An dieser Stelle können Sie dann das Video der Preisverleihungen sehen.