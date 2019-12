Große Gala : Das sind die Düsseldorfer des Jahres 2019

Düsseldorf Höchstleistungen im Sport, großes Engagement im Ehrenamt: Zum elften Mal hat die Rheinische Post die „Düsseldorfer des Jahres“ ausgezeichnet. Mit ihnen auf dem Areal Böhler feierten auch Stars und lokale Prominente.

Gut 500 Gäste hatten sich dort zur großen Gala versammelt. Der „Düsseldorfer des Jahres“ feiert Lokal-Patriotismus in allen Facetten und ehrt Menschen in mehreren Kategorien. Um Wirtschaft geht es, Sport, Kultur, Lebenswerk, Ehrenamt und Innovation & Nachhaltigkeit. 2019 wurde zum jecken Jubiläum des „Düsseldorfer des Jahres“ zusätzlich der Sonderpreis für das Karnevalsbrauchtum verliehen.

Mit seinem Lebenswerk überzeugte die Jury der Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz. Seit der Spielzeit 2016/17 leitet Schulz das Düsseldorfer Schauspielhaus mit der neu gegründeten Bürgerbühne, dem Jungen Schauspiel sowie dem Ensemble des Schauspielhauses als Generalintendant. In einer Zeit des Wandels hat er das Haus wieder zum Erfolg geführt. Rund 250.000 Zuschauer besuchten in der Spielzeit 2018/19 etwa 850 Vorstellungen und Veranstaltungen des Düsseldorfer Schauspielhauses. Dazu kamen internationale Gastspieleinladungen.

Noch weitere Düsseldorfer machten sich um die Stadt verdient. Karnevalist Sven Gerling nahm den diesjährigen Sonderpreis entgegen, Stadtwerke-Managerin Daniela Jost gewann in der Kategorie Wirtschaft für die Einführung der mietbaren E-Roller „Eddy“, das Rollstuhl-Tischtennis-Team der Borussia Düsseldorf erhielt für seine wiederholten Spitzenleistungen den Preis im Sport, „Loop“-Chef Dirk Richter wurde in der Kategorie Ehrenamt ausgezeichnet und Theaterintendant René Heinersdorff für seine Verdienste um die Kultur in der Stadt geehrt.