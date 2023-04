Ehrung der Rheinischen Post Das sind die „Düsseldorfer des Jahres“ 2023

Sonderpreis Ukraine: Iryna Shum Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf erhält die Auszeichnung für ihren besonderen Einsatz für ihre geflüchteten Landsleute in und um die Landeshauptstadt. Seit ihrer Ankunft in Düsseldorf ist die Diplomatin in der Stadtgesellschaft stets präsent und nutzt viele Gelegenheiten, um auf die besondere Situation in ihrem Heimatland hinzuweisen. Zudem beteiligt sie sich am Einsatz für Hilfsprojekte, mit denen auch vor Ort in der Ukraine die Situation der Menschen verbessert werden soll.