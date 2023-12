Begehrte Auszeichnung Die Jury zum „Düsseldorfer des Jahres“ hat getagt

Die Jury unter Vorsitz von Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe, hat jetzt in einer Sitzung im Hotel The Wellem in der Altstadt entschieden, welche Düsseldorferinnen und Düsseldorfer für ihre Leistungen im Jahr 2023 geehrt werden sollen. Zur Jury gehörten erneut die Vertreterinnen und Vertreter der Hauptsponsoren, der Medienpartner sowie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) als Vertreter der Stadt; sie alle tauschten in spannenden und fairen Diskussionen ihre Argumente aus und fanden schließlich in allen Kategorien herausragende und würdige Persönlichkeiten, die nun geehrt werden sollen.