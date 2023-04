Besondere Auszeichnung verliehen Sönke Wortmann und Bernhard Paul sind „Düsseldorfer des Jahres“

Der Preisträger schwelgte in Erinnerungen an seine Laufbahn und erinnerte in einer Anekdote daran, wie der frühere Ministerpräsident Johannes Rau die Idee für das Apollo-Varieté unter der Kniebrücke mit ihm vorantrieb und zur Premiere auch ein Geschenk mitbrachte: „Das war die Baugenehmigung.“ Pauls Geschenk an die Gäste der Verleihung war unterdessen ein Auftritt seiner Tochter Lili, die als Kontorsionistin („Schlangenmensch“) für Staunen sorgte.