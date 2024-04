Düsseldorfer des Jahres geehrt „Kenne niemanden, der so von allen geliebt wird wie du“

In der Kategorie Wirtschaft wurde die ehemalige Stadtsparkassen-Chefin Karin-Brigitte Göbel geehrt, die bis zu ihrem Ruhestand im vergangenen Jahr die Geschicke des Instituts hocherfolgreich geleitet hatte und gleichzeitig immer präsent in der Stadtgesellschaft wirkte. „Sie hat die Position durch ihre eigene Persönlichkeit geprägt und ist ein Vorbild für Frauen in Führungspositionen“, sagte Rektorin Anja Steinbeck in ihrer Laudatio. Die so Geehrte ließ wissen, dass sie an ihre Arbeit immer den kritischen Anspruch gehabt habe, noch mehr oder noch etwas anders zu machen: „Aber wenn ein bisschen etwas an die Jugend herangetragen wurde, dann hat es sich gelohnt.“