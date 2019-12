Der in Düsseldorf geborene Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor René Heinersdorff feierte im September dieses Jahres mit dem von ihm 1994 gegründeten Theater an der Kö sein 25-jähriges Bestehen. Kaum ein anderer Name wird so sehr mit Düsseldorf und Düsseldorfs Kultur verbunden wie der Name Heinersdorff. Nach seinem Studium in Düsseldorf folgte er rasch den Aktivitäten seiner Familie. Schon sein Großvater besaß einen Konzertsaal und einen Musikalienhandel in der Stadt, seine Eltern betrieben eine Konzertagentur. Moderator, TV-Produzent, Musiker, Schauspieler und Kabarettist Hugo Egon Balder überreichte seinem Freund den Preis.