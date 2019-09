Düsseldorfer Damenwasserball-Team : Das Glück wartet im Wasser

Düsseldorf Seit vielen Jahren spielen die Geschwister Leah und Naya mit ihrem Wasserballteam in der Zweiten Bundesliga.

Zielstrebig und selbstbewusst laufen die Schwestern Leah und Naya Moldenhauer durch die langen Flure des Vereinsbereiches im Rheinbad. Wie zuhause fühlen sich die beiden Sportlerinnen mittlerweile in dem Schwimmbad. Denn seit die Schwestern vor sechs Jahren eine Mädchen-Wasserballmannschaft beim DSC 1898 gegründet haben, kommen sie mindestens drei Mal die Woche ins Bad. Mit ihrem Team kämpfen sie nicht nur um Punkte in der zweiten Bundesliga, sondern auch gegen Vorurteile eines „Männersportes“ und die Unbekanntheit der Sportart.

„Wasserball ist aber leider immer noch unbekannt“, so Naya. „Dabei ist der Sport super vielfältig. Es fallen 20 Tore in einem Spiel und man erlebt dabei so viele unterschiedliche Spielszenen.“ Aber es sei eben auch ein körperbetontes Spiel. Das Festhalten von Spielerinnen am Badeanzug unter Wasser sei üblich, ernsthaft verletzt haben sich die Geschwister noch nie. „Am Anfang jedes Trainings will man nie ins Wasser“, sagt Naya. „Aber sobald man drin ist, ist man doch immer glücklich“, sagt Leah, bevor die beiden im Becken abtauchen. Robin Hetzel