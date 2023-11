Insolventer Immobilienmulti Düsseldorfer Centrum-Gruppe hat Käufer für Großprojekt

Das Düsseldorfer Immobilienunternehmen Centrum hat auf dem Weg seiner Sanierung Fortschritte gemacht. Für ein Großprojekt an der Spree in Berlin, zu dem ein Bürokomplex und ein Wohnturm gehören, konnte ein Käufer gefunden werden. Centrum bleibt dort aber als Projektpartner an Bord. Verkaufsverhandlungen für weitere Projekte laufen und sind in fortgeschrittenem Stadium, so auch beim Centrum-Anteil am Kö-Bogen II (Ingenhoven-Tal). Zudem hat Centrum einen Massekredit erhalten, um sechs Monate weiter arbeiten zu können. Der Kredit eines Finanzierungspartners des Unternehmens deckt die Kosten der Centrum-Holding, die sich monatlich auf knapp eine Million Euro belaufen. Davon können bis Ende des ersten Quartals 2024 unter anderem die Gehälter der noch gut 60 Mitarbeiter (vor der Insolvenz waren es 80) und die Miete bezahlt werden.