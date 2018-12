Generationenübergreifendes Wohnen: Düsseldorfer Studenten sollen im Seniorenstift leben

Düsseldorf Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Besonders für junge Menschen ist das ein Problem. Helfen soll ein Modell aus den Niederlanden, für das die Christdemokraten nun politische Mitstreiter suchen.

Die Christdemokraten wollen Düsseldorf für begabte junge Menschen noch attraktiver machen und sie mit generationenübergreifenden Wohnmodellen an die Stadt binden. „Studierende und Auszubildende in Seniorenheime“ lautet ein aktueller Vorschlag, der sich an Vorbildern in den Niederlanden orientiert. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Die Vorbilder Der Vorschlag knüpft an das von der Stadt koordinierte Projekt „Wohnpaar auf Zeit“ an. Das bringt junge Menschen, die ein preisgünstiges Zimmer suchen, und Privateigentümer, die nach dem Tod des Partners oder dem Auszug der Kinder in zu großen Wohnungen leben, zueinander. Eine Absprache kann lauten: Der Eigentümer verzichtet auf die Zahlung der Kaltmiete, dafür leistet der Mieter zwölf Stunden im Monat Hilfe im Alltag. Der Bogen reicht von der Kinderbetreuung über Einkäufe bis hin zur Gartenarbeit. Alternativ können die jungen Mieter auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtteil erbringen. Ausgeschlossen sind Pflegeleistungen. „Zehn solcher Paare gibt es bereits, wir hoffen, dass es mehr werden“, sagt Thomas Nowatius, Leiter des Wohnungsamts. Vorbilder gibt es auch in den Niederlanden. Dort leben beispielsweise in Deventer sechs Studenten und 160 Frauen und Männer zwischen 70 und 100 Jahren unter einem Dach.