Reaktionen der Düsseldorfer CDU : „Am Ende war Annegret Kramp-Karrenbauer sehr konsequent“

Düsseldorf Der angekündigte Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nötigt führenden Düsseldorfer Christdemokraten Respekt ab. Parteichef Thomas Jarzombek spricht Armin Laschet „absolutes Kanzlerformat“ zu.

Konsequenz – dieses Wort hört man von Düsseldorfer Christdemokraten immer wieder, wenn es um den am Montagmorgen angekündigten Abschied von Annegret Kramp-Karrenbauer vom Amt der CDU-Parteivorsitzenden geht. Damit verbunden ist ihre Aussage, keine Ambitionen mehr auf eine Kanzlerkandidatur zu haben.

„Am Ende war AKK sehr konsequent“, sagt Thomas Jarzombek, Vorsitzender der CDU Düsseldorf, „diese Art zu handeln ist sicher eine ihrer Stärken.“ Das sei der Fall gewesen, als sie für die Parteikarriere das Amt als Ministerpräsidentin des Saarlandes aufgegeben habe, „und auch jetzt taktiert sie nicht bis zum Ende herum“, so Jarzombek.

Ähnlich sieht dies Parteivize Peter Blumenrath. Der Ratsherr sagt ebenfalls, dass „AKK sehr konsequent gehandelt hat“. Vieles habe am Ende nicht mehr richtig funktioniert.

Ticketkontrolle in U79 eskaliert

Ticketkontrolle in U79 eskaliert : Duo beißt Kontrolleure und beschimpft sie als „Nazis“

In Aachen und Wuppertal wütete „Sabine“ am heftigsten

Sturm über NRW : In Aachen und Wuppertal wütete „Sabine“ am heftigsten

Hochspannungsleitung ist in den Rhein gefallen

Sturmtief „Sabine“ : Hochspannungsleitung ist in den Rhein gefallen

Kölner Dom in Düsseldorf umgekippt

HA Schults Autodom von Sturm „Sabine“ umgerissen : Kölner Dom in Düsseldorf umgekippt

Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, kaum Kinder in Schulen und Kitas

Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf

Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf : Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, kaum Kinder in Schulen und Kitas

Dies ist auch der Grund dafür, dass CDU-Bürgermeister Friedrich Conzen sagt, er könne AKKs Entscheidung „gut verstehen“. Es werde nun „nicht ganz einfach für uns“. Der altgediente Christdemokrat sieht die Lagerbildungen in seiner Partei kritisch und hat dabei vor allem die konservative Werte-Union im Blick. Man müsse sich in einer Partei auf Grundwerte einigen und solle dann Sonderwege vermeiden. Da könne nicht einer besser sein als der andere und von sich behaupten, er sei der Rechtgläubige. Er hoffe deswegen, dass nun eine Person an die Parteispitze gelange, „die den Verein zusammenhält. Das ist für mich das Wichtigste.“