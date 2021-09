Düsseldorfer CDU-Politikerin erstattet Anzeige : Gefälschte Plakate von Sylvia Pantel aufgetaucht

Ein gefälschtes Pantel-Plakat am Südring. Foto: Daniel Wicharz

Düsseldorf Gefälschte Wahlplakate der CDU-Politikerin Sylvia Pantel sind im Düsseldorfer Süden aufgetaucht. Darauf steht ein Spruch, der schon mehrere Wähler der Kandidatin für den Bundestag hat stutzig werden lassen.

Dieser Bundestagswahlkampf zeichnet sich in Düsseldorf unter anderem auch dadurch aus, dass immer mal wieder gefälschte Plakate der Parteien auftauchen. Jüngstes Beispiel ist ein Wahlplakat der CDU-Kandidatin im Düsseldorfer Süden, Sylvia Pantel .

„Mich haben schon zahlreiche Wähler aus dem Wahlkreis angerufen und gesagt, ´Frau Pantel, das kann doch nicht von ihnen sein, das ist doch eine Fälschung`“, sagte eine entrüstete Sylvia Pantel am Telefon.

Es handelt sich dabei auch nicht etwa um Originalplakate, auf denen der Wahlslogan überklebt worden ist. „Irgendwer hat diese gefälschten Plakate komplett entworfen, drucken lassen und dann aufgehängt. Das ist ja schon fast generalstabsmäßig geplant und kein Dummejungenstreich mehr“, sagte Pantel. So etwas durchzuführen koste ja auch Geld. Wer dahintersteckt, wisse sie nicht.

Drei bis vier Stellen im Süden seien ihr bekannt, an denen die Plakate aufgetaucht seien. Außerdem würden in ihren Namen gefälschte E-Mails verschickt. „Und an die werden diese falschen Plakate dann als Bilder angehängt.“ Auch ihr Facebook-Account sei bereits dupliziert und dann für Falschaussagen missbraucht worden.