Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Düsseldorf : OB-Kandidat Stephan Keller fordert Sonntagsfreigabe für Einzelhandel

Stephan Keller (li.), hier mit Bäcker Josef Hinkel auf dem Carlsplatz unterwegs, will den stationären Einzelhandel unterstützen. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf OB-Kandidat Stephan Keller, früher ein Skeptiker in der Debatte um Sonntagsöffnungen, will den stationären Einzelhandel in Düsseldorf unterstützen und Besucherströme entzerren. Die Regelung soll aber nicht für alle Zeiten gelten, sagt der CDU-Politiker.