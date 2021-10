Aussprache über Wahldebakel : Düsseldorfer CDU-Abgeordnete beklagen Indiskretionen

Düsseldorf Im Kreisverband gab es eine erste Aussprache zum historisch schlechten Wahlergebnis. Die Abgeordneten berichten von ständigen Indiskretionen aus der Bundestagsfraktion. Die Stimmung in der Düsseldorfer Basis ist angespannt.

Aus den Sitzungen der CDU-Bundestagsfraktion ist zuletzt viel durchgesickert – aus Sicht der beiden Düsseldorfer Abgeordneten ist das ein wichtiger Grund für die Krise der Union. „Schon während man noch spricht, kann man die Äußerungen in den Medien nachlesen“, beklagt Sylvia Pantel , die bei der Wahl am Sonntag ihr Mandat verloren hat. Sie hatte Schlagzeilen gemacht, weil sie einige Wochen vor der Wahl intern den Rückzug von Armin Laschet gefordert haben soll, falls sich die Umfragewerte nicht verbessern würden.

Das Thema kam zur Sprache auf einem Düsseldorfer Parteitag, in dem es um eine erste Aufarbeitung der historischen Wahlschlappe ging. Die Stimmung in der Partei ist schlecht, die Liste der Klagen lang: Für Spitzenkandidat Laschet hätten die Gesprächspartner auch an den Düsseldorfer Wahlständen wenig Begeisterung gezeigt, das Programm sei zu inhaltsleer gewesen, die Kampagne zu unentschlossen. Bei dem öffentlichen Parteitag blieben die Wortbeiträge allgemein, über Düsseldorfer Interna soll in der nächsten Woche in einer vertraulichen Sitzung geredet werden.