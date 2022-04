Carlsplatz in Düsseldorf : Ein neuer Händler für griechische Feinkost und eine Nudelmanufaktur

Altstadt Auf dem Carlsplatz stehen Wechsel an. Der Biometzger Sassen konzentriert sich auf Benrath, Mexicanfood verlässt den Markt ebenfalls. Drei neue Händler kommen.

Auf dem Carlsplatz gibt es rund 60 Stände und der Wandel gehört dazu. Ein langjähriger Standbetreiber zieht sich jetzt zurück, zwei neue Anbieter, die bereits in der Stadt bekannt sind, eröffnen in Kürze. Und: Beim Thema Toiletten gibt es eine Neuerung.

Der Markt verabschiedet sich mit ein bisschen Wehmut von der Biometzgerei Sassen, die ihren Stammsitz in Benrath hat. Die Konzentration auf das Geschäft im Süden der Stadt hat mit gesundheitlichen Problemen in der Familie zu tun. Bis Mai soll der Stand jedoch noch geöffnet bleiben. „Leider haben wir keine Biometzgerei als Nachfolger finden können“, sagt Marktgeschäftsführer Heiner Röckrath.

Da Sassen am östlichen Rand des Carlsplatzes an der Ecke zur Benrather Straße beheimatet ist, nutzt der Markt den freiwerdenden Platz, um einem oft geäußerten Kundenwunsch entgegen zu kommen. Dort soll es eine temporäre Entlastung für die WC-Problematik geben. Die Toiletten befinden sich aktuell unter dem Carlsplatz auf der Westseite, wo sich die Pavillons mit Dauser und Enzos Trattoria befinden. Dieses Hinabsteigen in die Tiefe ist nicht jedermanns Sache, ebensowenig der historisch-nüchterne „Charme“ der Anlage.

Zudem stehen Wechsel an. Zwei Gastronomien gehen, drei Händler kommen. Für den Standplatz Mexicanfood wurde vom Carlsplatz die Gastronomiekonzession aufgelöst. Dort eröffnet im Mai der griechischen Feinkost-Händler Laikon Finefoods. Das Familienunternehmen sitzt an der Brunnenstraße in Bilk und hat sich mit seinem Sortiment aus getrockneten Früchten, Olivenprodukten und anderen griechischen Spezialitäten bereits eine breite Kundschaft erobert. Wo heute der Nudelhersteller Pastaria seine Waren anbietet, kommen ab Juli zwei Anbieter zum Zuge: Jordans Genussshop aus Hilden rückt mit seinem hochwertigen Olivenöl und Produkten kleiner Manufakturen an, zudem eröffnet die neue Nudelmanufaktur Pastificio. Andrea Toscano kommt aus Wittlar, er stellt handgemachte Eiernudeln her.