Projekt in Düsseldorf : „Vertical Farming“ als Modell für den Carlsplatz?

Düsseldorf Die neue schwarz-grüne Ratskoaltion will Düsseldorf zur Klima-Hauptstadt machen. Dabei könnten auch neue Erzeugungsmethoden eine Rolle spielen.

Einiges vom Gemüse und Salat, was auf dem Carlsplatz verkauft wird, wird auch in Düsseldorf angebaut, auf Feldern und in Gewächshäusern in Hamm und Volmerswerth. Eine Ergänzung könnte es sein, solche Lebensmittel auch auf dem zentralen Wochenmarkt selber zu ziehen. „Vertical Farming“ nennt sich diese Methode. Die Idee: In Gebäuden und/oder auf Dächern werden teils auf mehreren Ebenen Hydrokulturen unter Gewächshausbedingungen gezogen. Das geschieht auf Basis der Kreislaufwirtschaft und garantiert eine besondere Frische der Erzeugnisse. Den Transport kann man sich sparen, was die Umwelt schont, und je nach Modell des Vertical Farming wird auch das Mikroklima positiv beeinflusst. „Es wäre schön, wenn wir damit bald anfangen könnten“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Norbert Czerwinski.