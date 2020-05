Freizeit-Messe ist für September geplant : Düsseldorfer Caravan-Salon kämpft mit Absagen

Düsseldorf Wichtige Kunden wie die Hymer-Gruppe wollen nicht an der Messe im September teilnehmen. Sie bezweifeln, dass die beliebte Freizeitmesse in Corona-Zeiten für die Kunden ein Vergnügen sein kann.

Für das Messewesen ist es genauso schwer wie für andere Branchen, mit der „neuen Normalität“ zurechtzukommen. Der Caravan-Salon könnte im September zur Blaupause dafür werden, wie in Zeiten von Corona eine Messe funktionieren kann. Offenbar aber haben einige Aussteller Zweifel, ob dies gelingen kann. So hat die Hymer-Gruppe, die im vorigen Jahr noch zwei Hallen des Geländes in Stockum belegte, ihre Teilnahme abgesagt. Die Messe bestätigt zudem, dass der franzöische Hersteller Citroën nicht in Düsseldorf ausstellt. Abgesagt hat auch Clever Mobile, am Dienstagnachmittag teilte zudem die Pössl-Gruppe (ebenso auf Kastenwagen-Campingmobile spezialisiert) ab.