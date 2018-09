Düsseldorfer Bürgermeister Wolfgang Scheffler (Grüne) will die Königsallee zur Fußgängerzone machen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Bürgermeister Scheffler fordert ein Umdenken in der Wohnungsbau- und der Verkehrspolitik. Die Kö wünscht sich der Grüne als Fußgängerzone.

Scheffler Ich weiß, dass wir nicht einfach den Deckel draufmachen können. Am Ende wird es der Markt richten und das bedeutet wahrscheinlich, dass die 15 Prozent am unteren Ende der Einkommensskala aus der Stadt herausgedrängt werden, weil sie sich das Leben hier einfach nicht mehr leisten können.

Scheffler Wir brauchen beim Bau neuer Wohnungen eine 100-Prozent-Quote für Sozialwohnungen, bei gleichzeitig hoher städtebaulicher Qualität. Wer will, dass Düsseldorf eine Stadt für alle Bürger bleibt, muss das ernsthaft in Betracht ziehen und das Handlungskonzept Wohnen entsprechend anpassen.

Scheffler Und der Oberbürgermeister und die Ampel-Kooperation im Rat haben Wort gehalten. Das kann jeder sehen, der mit offenen Augen durch die Stadt geht. In Kürze werden wir das sechste Schulbau-Paket in Folge verabschieden.

Scheffler Könnte es nicht sein, dass eine sich neu erfindende Königsallee am Ende sogar mehr Menschen begeistert? Im Übrigen könnte man für Car-Sharer und E-Mobile ein paar Dutzend Plätze auf einer Seite des Boulevards freihalten und so auch einen politischen Akzent setzen.

Scheffler Das Ganze ist sicher ein Lernprozess. Kommunalpolitik kann man nicht einfach so. Will man erfolgreich sein, braucht man Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick. Und man muss aufpassen, sich am Ende nicht in einer Art Burg mit wenigen Vertrauten einzumauern. Bei Dirk Elbers war das zuletzt ein großes Problem. Thomas Geisel hat aus seinen Erfahrungen gelernt. Mit dem Ampel-Frühstück gibt es inzwischen ein Instrument, die Politik immer wieder neu in Diskussionen einzubinden.