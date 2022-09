Für einen Monat : Düsseldorfer Bürger probieren Alltag ohne Auto

Düsseldorf 20 Anwohner von Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt erproben bei der Mobility Challenge auf Kosten der Stadt alternative Verkehrsmittel.

Die Stadt hat für die Aktion die Stadtteile Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt ausgewählt. Durch die innerstädtische Lage und eine vergleichsweise gute Infrastruktur mit Leihfahrzeugen bieten sie gute Startbedingungen. Am Friedensplätzchen in Unterbilk ist jüngst die erste Mobilitätsstation in einem Wohnviertel in Betrieb gegangen. Dabei handelt es sich um Knotenpunkte, an denen eine Vielzahl von Leihfahrzeugen zur Verfügung steht.