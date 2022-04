Soziale Gerechtigkeit : Düsseldorfer Bündnis veranstaltet Talk vor dem Landtag

Sigrid Wolf und Wolfgang Sieffert sind Sprecher des im Dezember 2021 neu gegründeteten Düsseldorfer Bündnis für eine gerechte Gesellschaft - sozial und ökologisch. Foto: Julia Nemesheimer

Düsseldorf Im Dezember gründete sich in Düsseldorf ein Bündnis aus vielen Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden. Gemeinsam wollen sie sich und ihre Ziele in einer Talkrunde vor dem Landtag vorstellen.

Mit einer zweistündigen Kundgebung mit politischer Talkrunde stellt sich das im Dezember 2021 gegründete Düsseldorfer „Bündnis für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch“ am 6. April ab 16 Uhr auf der Landtagswiese vor. 18 Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Initiativen haben sich hier zusammengeschlossen, um auf die Defizite des Sozialstaates aufmerksam zu machen. Sie fordern sozial gerechte Investitionen etwa in Bildung, Klima- und Umweltschutz, Gesundheit, Wohnen und Verteilungsgerechtigkeit. Finanzierungsmöglichkeiten sehen die Bündnispartner in der Wiedereinführung der Vermögenssteuer und besserer Erbschaftssteuer.

Für kurze Statements zu sechs Themenblöcken sind Experten geladen. So wird sich Julia von Lindern (fiftyfifty, Housing First) dem Thema Armut widmen. Dr. Sylvie Burkert vom GEW-Leitungsteam Düsseldorf spricht über Bildung. Über Gesundheit und pflege spricht Guido Böhmer, der Mitglied des Düsseldorfer Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus und Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege ist. Hans Jochem Witzke, Vorsitzender des Mietervereins Düsseldorf, gibt einen Einblick in den Komplex Wohnen und Miete. Die Themen Klima und Umwelt erläutert Julia Klose von den Students for Future Düsseldorf. Abschließend spricht Uwe Foullong, stellvertretender verdi-Bezirksgeschäftsführer Düssel.Rhein.Wupper, über die Verteilungsgerechtigkeit.

„Wir bilden zu diesen Themenkomplexen in Zukunft auch Kooperationskreise, die sich speziell damit und möglichen Lösungen auseinandersetzen“, erklärt Sigrid Wolf vom DGB, die Sprecherin des Bündnisses ist. Sobald dazu Ergebnisse vorlägen, wolle man diese auch entsprechend mit der Öffentlichkeit teilen. „Hier sollen auch die Bedarfe benannt werden und an die Politik herangetragen werden – um diese damit zu überzeugen, ihr Handeln sozialer zu gestalten“, ergänzt sie. Als weiterer Sprecher des Bündnisses fungiert Wolfgang Sieffert (Altstadt-Armenküche), der darauf hinweist, dass „einerseits eine Versachlichung stattfinden soll, aber wir gemeinsam auch für Lösungen sorgen möchten“.

Das neue Logo des Bündnisses. Foto: Julia Nemesheimer

Im Anschluss an die Kurz-Beiträge zu den einzelnen Themen soll mit Landtagskandidaten diskutiert werden. Vertreten sind Stefan Engstfeld (Bündnis90/Die Grünen), Martin Koerbel-Landwehr (Die Linke), Christine Rachner (FDP), Marco Schmitz (CDU) und Oliver Schreiber (SPD). „Wir möchten mit unserem Bündnis eine breite Basis für Veränderungen in der Sozialpolitik bilden und den Wahlkampf dafür nutzen“, so Sprecherin Sigrid Wolf.