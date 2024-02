Düsseldorfer Büdchen am Zugweg „Rosenmontag ist für uns der stärkste Tag im Jahr“

Statistisch betrachtet kommt ein Kiosk in Deutschland auf etwa 300.000 Euro Umsatz im Jahr – so steht es in der „Kioskstudie“ der Marktforschungsagentur Globis. Pro Tag landen im Schnitt also knapp 1000 Euro in der Kasse. An diesem Rosenmontag in der Hüttenstraße ist es deutlich mehr.