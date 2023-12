Sexismus-Vorwurf gegen Düsseldorfer Brauerei Schon wieder Ärger um Füchschen-Werbung

Damit knüpft der Verein an eine Debatte von 2019 an. Damals schrieben 14 Landtagsabgeordnete einen Protestbrief an König. Auch der Deutsche Werberat schaltete sich ein und beanstandete ein ähnliches Motiv als sexistisch. Mittlerweile sind die Fuchs-Abbildungen bei einer Meldestelle 21 Mal als sexistisch eingestuft worden. „Verändert hat sich nichts“, heißt es vom Frauenforum. „Sexistische Darstellungen und anzügliche Sprüche in Werbeformaten der Brauerei gehören weiterhin zum geschmacklosen Standard.“ Brauerei-Inhaber Peter König hat nicht vor, an der Kampagne etwas zu verändern. Vielmehr wundere ihn, dass diese Forderung nun aufkomme. Denn das Plakat sei nicht neu, es hänge seit Jahren während der Weihnachtsmarktzeit auf dem Burgplatz, so König. Gäste und Kunden hätten kein Problem mit den Fuchs-Darstellungen. „Ganz im Gegenteil, die Leute finden das toll“, sagt König. „Wir sind die einzige Brauerei, die lustige Werbung macht.“ Seine Sicht zum Sexismus-Vorwurf: Die Plakate zeigen keine Frauen, sondern Füchse.