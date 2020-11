Schulen in Düsseldorf : Berufskolleg kann die Fenster nicht öffnen

Um sich vor einer Corona-Infektion besser zu schützen, soll in nordrhein-westfälischen Schulen dreimal pro Stunde gelüftet werden. In der Dependance des Düsseldorfer Franz-Jürgens-Berufskollegs geht das in einem bestimmten Bereich derzeit nicht. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Das Franz-Jürgens-Berufskolleg schickt einen Teil seiner Schüler in den Distanzunterricht. Grund sind Lüftungsprobleme in der Dependance. Unter anderem ist ein elektrisches Öffnungssystem defekt.

Weil ihre Klassen- und Fachräume im Nebengebäude an der Redinghovenstraße nicht ausreichend belüftet werden können, müssen bis zu 1000 der insgesamt 2800 Schüler des Franz-Jürgens-Berufskollegs bis mindestens Ende dieser Woche zu Hause lernen. „Im Werkstatt-Gebäude ist ein elektrisches Öffnungssystem defekt und per Hand sind die Fenster dort nicht zu öffnen“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Schulverwaltungsamts. Probleme gebe es auch im sogenannten H-Gebäude der Dependance. Dort könnten generell nur die Oberlichter geöffnet werden. Das funktioniere zwar, „aber Messungen haben ergeben, dass insgesamt zu wenig frische Luft von außen in die Räume gelangt“, sagt Wandt. Auch mit Blick auf die Infektionsrisiken in der Corona-Pandemie bestehe deshalb dringender Handlungsbedarf.

Mit der Reparatur des Öffnungssystems hat die Schulverwaltung eine Spezialfirma beauftragt. „Es gibt Probleme mit den Motoren, das können wir mit Bordmitteln nicht lösen, deshalb wird es ein paar Tage dauern“, sagt die Amtsleiterin. Relativ aufwändig ist auch der Lösungsansatz im H-Gebäude. Hier will die Stadt das Glas der Oberlichter durch Holzplatten ersetzen, in die dann leistungsstarke Lüftungsgeräte einbaut werden. Für die Helligkeit in den Klassen stellt das nach Einschätzung der Stadt kein Problem dar, da es unterhalb der Oberlichter größere – allerdings nicht zu öffnende – Fenster gibt.

Der zunächst für ein paar Tage angeordnete Distanzunterricht stellt nach Einschätzung des Kollegs für die überwiegend volljährigen Schüler kein Problem dar. Es stünden digitale Endgeräte in ausreichender Zahl zur Verfügung. Wann genau der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden kann, ist offen. „Wir hoffen, dass die Reparaturen sowie die baulichen Ergänzungen rasch erfolgen und die Dependance an der Redinghovenstraße dann abschnittsweise wieder geöffnet werden“, sagt Wand.

Der Anregung, in den Klassen des Berufskollegs mobile Raumluftgeräte, die auch Viren weitgehend abtöten, einzusetzen, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, erteilt Wandt eine Absage. „Wir erhalten aktuell unzählige Angebote für solche mobilen Anlagen, sind aber noch mitten in der Prüfung. Bis zur Anschaffung wird es noch dauern.“ Probleme mit Fenstern gibt es auch an einigen anderen Düsseldorfer Schulen. Wandt spricht von sechs Standorten, „bei denen wir im Moment etwas genauer hinschauen“.