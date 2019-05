Kontroverse : Behinderte kritisieren Stolperfallen

Eine Kabelbrücke in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: Grüne Düsseldorf

Düsseldorf Immer wieder verleiden Kabelbrücken Menschen mit Handicap die Teilnahme an Veranstaltungen. Zuletzt war das beim Japan-Tag der Fall.

Die Eindrücke vom Japan-Tag waren noch frisch. „Wer als Rollstuhl- oder Rollatorfahrer dabei war, musste spätestens nach der vierten oder fünften Rampe mit darunter verlegten Stromkabeln seinen Besuch abbrechen“, sagte Norbert Zielonka im Behindertenbeirat. Damit trifft der Sprecher des Runden Tisches Verkehr den Nerv vieler Menschen mit Handicap – trotz der vom ADFC gelobten blauen Überfahrthilfen, die es in einer solchen Zahl noch nicht gegeben habe. „Man sieht bei öffentlichen Veranstaltungen in Düsseldorf immer mehr gelb-schwarz gefärbte Bodenschwellen für Kabel und Wasserleitungen, die zu Hindernissen werden. Das belegen zahlreiche Anfragen von Bürgern, die uns erreichen“, meint auch Susanne Ott (Grüne). Mit einer Anfrage zu den Stolperfallen hatte ihre Fraktion der Verwaltung auf den Zahn gefühlt.

Die Ämter für Ordnung und Verkehrsmanagement standen nun Rede und Antwort. Doch nicht jede Erläuterung stellte die Interessenvertreter der Behinderten zufrieden. Beispiel Schadowplatz. Hier wurden die Stromgeber („Elektranden“) unterirdisch verbaut. Das verhindert Stolperfallen beispielsweise auf dem stark frequentierten Weihnachtsmarkt. „Sechs Stück wurden verbaut. Die Kosten lagen bei 300.000 Euro, hinzu kommt die Instandhaltung. Das ist zu teuer, wir würden es so nicht mehr machen“, betonte Bernd Kentenich vom Amt für Verkehrsmanagement. Doch genau das wollten Zielonka und Beiratsvorsitzender Andreas-Paul Stieber so nicht hinnehmen. „Genau diese Anlagen im Untergrund sind aber gut für uns. Was machen Sie denn, wenn ein Betroffener wegen der Verletzung des Behindertengleichstellungsgesetzes klagt?“, hakte Zielonka nach.