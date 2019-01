Gesundheit: Eine Prothese gegen Erektionsstörungen

Düsseldorf Impotenz ist ein weit verbreitetes, aber oft tabuisiertes Problem. Nicht immer helfen Medikamente, doch mittlerweile gibt es operative Möglichkeiten.

Als Martin G. nach seiner Operation zum ersten Mal mit seiner Freundin intim wurde, war das für ihn ein äußerst emotionaler Moment: „Ich habe nur noch geheult.“ 15 Jahre lang war ihm aufgrund seiner Impotenz kein normales Sexualleben möglich. Für den heute 48 Jahre alten Mann eine schwere Zeit, geprägt von psychischen Problemen und einer Reihe wirkungsloser Behandlungsversuchen. Abhilfe schaffte am Ende eine Prothese, die ihm der Androloge – das Pendant zum Gynäkologen – Jörg Fröhlich an der Paracelsus-Klinik in Golzheim operativ einsetzte.

In einer knapp 45-minütigen Operation setzte ihm Jörg Fröhlich über einen Schnitt an der Peniswurzel eine hydraulische Prothese in die Schwellkörper. Gesteuert wird diese über eine Pumpe, die im Hodensack platziert ist und Kochsalzlösung aus einem Reservoir, das in Nähe der Blase sitzt, in die Prothese leitet, wodurch der Penis in knapp zehn Sekunden steif wird und solange wie gewünscht auch so bleibt. Durch ein Ventil über der Pumpe wird die Kochsalzlösung anschließend aus der Prothese wieder in das Reservoir zurückgeleitet und der Penis erschlafft.