Am 1. September in Düsseldorf : Fest für Freiheit und Demokratie am 1. September

Am 1. September in Düsseldorf

Düsseldorf Am 1. September veranstaltet der Düsseldorfer Appell im Ehrenhof ein Fest für Frieden, Freiheit und Demokratie. Die Besucher erwartet ein musikalisches Programm, verschiedene Talkrunden und zahlreiche Aktionsstände.

Am 1. September veranstaltet der Düsseldorfer Appell im Ehrenhof ein Fest für Frieden, Freiheit und Demokratie. Die Besucher erwartet ein musikalisches Programm, verschiedene Talkrunden und zahlreiche Aktionsstände. Vor 80 Jahren, am ersten September 1939, initiierte Hitler durch seinen Überfall auf Polen den zweiten Weltkrieg. An diesem geschichtsträchtigen Datum wird seit den 50er Jahren der Weltfriedens- und Antikriegstag gefeiert. 2019 will der Düsseldorfer Appell, ein Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit, diesen Feiertag nutzen, um die zentralen Errungenschaften unserer Gesellschaft zu ehren - den Frieden, die Freiheit und die Demokratie.