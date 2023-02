Schulanmeldungen in Düsseldorf An einigen Düsseldorfer Gymnasien sind noch Plätze frei

Gespannt schauen viele Familien, die ihr Kind an einem Gymnasium angemeldet haben, auf die kommende Woche. „Sollte es aufgrund von Überhängen am bevorzugten Standort nicht klappen, werden die Schulen die Betroffenen darüber ab 14. Februar in einem Brief informieren“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung. Mehr als die Hälfte der Viertklässler will im August auf ein Gymnasium wechseln. Ein weiteres Nachfrage-Plus entsteht durch die Anmeldung ukrainischer und anderer Flüchtlinge, wie Schuldezernent Burkhard Hintzsche am Dienstag im Schulausschuss sagte.