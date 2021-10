Neue Koalition in Berlin : Düsseldorfer an Ampel-Verhandlungen beteiligt

Düsseldorfer an Ampel-Verhandlungen beteiligt

Neue Koalition in Berlin

Düsseldorf Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Europapolitiker Sven Giegold (Grüne) sitzen am Verhandlungstisch. Auch eine dritte, weniger in der Öffentlichkeit stehende Düsseldorferin mischt mit.

(arl) Zwei Düsseldorfer Abgeordnete spielen wichtige Rollen in den Verhandlungen um die Ampelkoalition in Berlin. Düsseldorfs frühere Erste Bürgermeisterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) leitet die Facharbeitsgruppe mit dem Titel „ Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ und gehört als verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion auch zu den 18 Mitgliedern der Arbeitsgruppe zu Außen- und Sicherheitspolitik.