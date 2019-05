Mediterrane Ernährung wichtig : Wie man Alzheimer vorbeugen kann

Wenn man an Alzheimer erkrankt ist, findet man eines Tages auch den Weg heim nicht mehr. . Foto: dpa-tmn/Hans Wiedl

Düsseldorf Auch soziale Kontakte sollten gepflegt werden, sagt die Düsseldorfer „Alzheimer Forschung Initiative“.

Im Alter an Alzheimer zu erkranken und dann nicht mal mehr seine eigene Familie zu erkennen: Davor haben viele Menschen Angst, zumal die häufigste Form der Demenz noch immer nicht heilbar ist. Doch durch eine gesunde Lebensweise kann man zumindest das Risiko, daran zu erkranken, senken. Da­rauf weist die Düsseldorfer „Alzheimer Forschung Initiative“ (AFI) hin, der größte private Förderer der Alzheimer-Forschung in Deutschland. In ihrer Broschüre „Alzheimer vorbeugen: Gesund leben – gesund altern“ gibt die AFI nun Tipps, wie man sich geistig und körperlich fit halten kann.