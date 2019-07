Pflegekassen übernehmen Kosten : Ein sicheres Zuhause für Alzheimer-Kranke

Düsseldorf Die Düsseldorfer Alzheimer-Initiative gibt Tipps, damit Betroffene sich und andere nicht gefährden.

(semi) Wenn das Gedächtnis nachlässt, kann es auch in den eigenen vier Wänden schnell gefährlich werden. Die gemeinnützige Düsseldorfer Alzheimer Forschung Initiative (AFI) rät daher, den Wohnraum an die besonderen Bedürfnisse von Alzheimer-Kranken anzupassen, damit sie in einer sicheren Umgebung leben und andere wiederum nicht gefährden können.