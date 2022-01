Düsseldorfer Altstadt : „Die Eingriffsmöglichkeiten reichen nicht“

Mehr Handlungsmöglichkeiten in der Pandemie: Das Ordnungsamt räumt im Juni 2020 die Freitreppe am Burgplatz. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Der Rechtsprofessor Alexander Schink sieht in NRW einen Mangel an juristischen Möglichkeiten für Städte, Problemviertel sicherer zu machen. Die Vorschläge der Düsseldorfer Jonges beurteilt er kritisch.

Die Sicherheit in der Altstadt ist ein Großthema der Düsseldorfer Kommunalpolitik. Die Stadt hat bereits versucht, durch Verkaufsverbote von Alkohol die Situation zu verbessern, aber die Regelung hatte vor Gericht keinen Bestand. Zuletzt schlugen die Düsseldorfer Jonges vor, die Altstadt wie eine Veranstaltung zu organisieren, außerdem forderten die Heimatfreunde ein Alkoholverkaufsverbot über die allgemeinen polizeilichen und ordnungsrechtlichen Generalklauseln. Im Video-Interview äußert sich Rechtsprofessor Alexander Schink zu diesen Themen. Der frühere Verwaltungsrichter und Staatssekretär hat mehrfach Städte und Länder vor Gericht vertreten.

Herr Professor Schink, was halten Sie davon, die Altstadt wie eine Großveranstaltung der Stadt Düsseldorf anzusehen?

Info Schink war auch Staatssekretär in NRW Alexander Schink ⇥F: Gloger/Redeker Foto: Marcus Gloger/Redeker Karriere Alexander Schink wurde 1953 in Kempen geboren und studierte Jura in Münster. Er war Verwaltungsrichter in Münster und später beim Landkreistag NRW Beigeordneter für Umwelt und Planung und später Hauptgeschäftsführer. 2005 bis 2010 war Schink Staatssekretär im Umweltministerium NRW. Heute ist er Lehrbeauftragter an der RWTH Aachen und Honorarprofessor an der TU Berlin. Er ist Anwalt in der Sozietät Redeker Sellner Dahs (Bonn). Mandate Schink vertrat etwa den Landesbetrieb Straßen NRW im Verfahren um die Erneuerung der Rheinbrücke in Leverkusen und die Stadt Köln im Verfahren zur Lärmbelastung auf dem Brüsseler Platz.

Alexander Schink Davon halte ich nicht viel. Die Altstadt ist eine Ansammlung von Restaurants und Kneipen, zwischen denen sich viele Leute bewegen. Wenn die Stadt dieses Geschehen als Großveranstaltung organisiert, trägt sie auch in Gänze Verantwortung dafür. Die Kommune käme in eine völlig andere Funktion und wäre nicht mehr Ordnungsbehörde, die tätig wird, wenn Gefahren entstehen. Sie wäre als Veranstalterin auch immissionsschutzrechtlich in der Pflicht, müsste beispielsweise ab bestimmten Grenzen Lärm unterbinden. Dieses Konstrukt stellt in meinen Augen eine falsche Herangehensweise dar und ist nicht angemessen. Die ordnungsbehördlichen Mittel müssen für das Handeln der Stadt an sich ausreichen.

Wäre die Idee denn juristisch überhaupt umsetzbar?

Schink Da habe ich auch meine Zweifel. Eine Veranstaltung ist ja dadurch gekennzeichnet, dass jemand ein bestimmtes Vorhaben auf den Weg bringt, etwa eine Tanz- oder Musikveranstaltung. Darum geht es hier aber gar nicht. Die Altstadt bietet eine städtische Situation, in die man sich hineinbegeben kann, etwa um in eine Kneipe zu gehen oder um auf der berühmten Treppe am Schlossturm zu sitzen. Man kann dort aber auch nur spazieren gehen. So etwas ist keine Veranstaltung. Die wäre im Gegensatz dadurch gekennzeichnet, dass man einen bestimmten gemeinsamen Zweck verfolgt. Das lässt sich hier nicht sagen, es sind viele Menschen mit unterschiedlichen Zielsetzungen unterwegs.

Wären durch eine solche Regel Immobilienbesitzer und Gastro-Betreiber berührt, würde auf unzulässige Weise in ihre Rechte eingegriffen?

Schink Es würde eine Glocke über ein vergleichsweise großes Geschehen gestülpt, und alle müssten sich an Regeln halten, die der Veranstalter aufgestellt hat. Das geht rechtlich vermutlich so nicht, auch Eigentumsrechte würden stark eingeschränkt. Die Stadt griffe etwa in das Terrassengeschäft ein, für das es andere Regelungen im Gaststätten- und Ordnungsbehördenrecht gibt.

Die Stadt Düsseldorf hat zuletzt 2020 ein Alkoholverkaufsverbot für die Altstadt durchsetzen wollen, ist aber vor dem Verwaltungsgericht damit gescheitert. Die Jonges sagen, dies sei über allgemeine polizeiliche und ordnungsrechtliche Generalklauseln möglich. Wie beurteilen Sie den Sachverhalt?

Schink Grundsätzlich kann man über die ordnungsbehördliche Generalklausel durch eine Verfügung ein Alkoholverkaufsverbot für einen bestimmten Bereich verhängen. Dafür müssen aber die Voraussetzungen gegeben sein. Die Trauben hängen da relativ hoch, denn es muss eine konkrete Gefahr für die gesamte Altstadt nachgewiesen werden, die durch den Alkoholkonsum entsteht. Dies ist wohl kaum möglich, denn dann müsste es flächendeckend beispielsweise zu Schlägereien oder Straftaten kommen. Solch ein Verbot kann man nur sehr dosiert und gezielt auf bestimmte Bereiche anwenden.

Gibt es andere Möglichkeiten?

Schink Eine Alternative wäre eine ordnungsbehördliche Verordnung, die ein Verkaufsverbot für Alkohol ausspricht. Hierfür genügt nur eine abstrakte Gefahr, die je nach den Umständen gegeben sein kann. Eine Ermächtigung dafür gibt es in Nordrhein-Westfalen jedoch aktuell nicht. Dafür müsste in NRW das Ordnungsbehördengesetz ergänzt werden. Das ist in der Vergangenheit versucht worden. Die Initiative ist jedoch gescheitert. In anderen Bundesländern gibt es eine solche Ermächtigung für die Behörden. Eine dritte Möglichkeit bietet das Infektionsschutzgesetz. Hierauf ist wegen der Pandemie in einigen Städten ein Alkoholkonsumverboten zur Abwehr von Infektionsgefahren gestützt worden, aber diese Variante ist dauerhaft keine Möglichkeit.

In Sachsen gestattet das Polizeigesetz den lokalen Behörden ein Alkoholkonsumverbot außerhalb von Gastro-Terrassen, wenn dadurch alkoholbedingte Straftaten verhindert werden. Ein Vorbild?

Schink Mit einer solchen gesetzlichen Ergänzung würde eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, um solche Verbote rechtssicher umsetzen zu können. Es macht ja für Städte keinen Sinn, Verfügungen zu erlassen, die nach einer Klage aufgehoben werden könnten. Solche Situationen sind vielleicht sogar ein Anstoß für Menschen, die erst recht viel Alkohol konsumieren, um gegen die Regelung zu verstoßen. Da ist taktisches Geschick gefragt.

Müsste für nächtliche Einschränkungen des Alkoholverkaufs an Wochenenden das Ladenöffnungsgesetz geändert werden? In Baden-Württemberg hat es lange eine solche Regelung gegeben, die rechtssicher war und von 22 bis 5 Uhr galt.

Schink In Nordrhein-Westfalen können die Händler außer an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr öffnen. Entweder man beschränkt die Öffnungszeiten wieder, was ich für unwahrscheinlich halte, oder modifiziert das Gesetz für bestimmte Problemlagen. Hier gerät man jedoch schnell in Konflikt mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Man muss gute Gründe haben, bei einem Händler Alkoholverkauf zuzulassen, beim anderen, etwa an Kiosken, nicht. Das ist eine Klippe, die zu überwinden ist. Es bedarf dazu einer genauen Analyse und Argumentation.

Die Entwicklung großer Städte war auch vor Corona schon kritisch, die Ordnungsbehörden sind durch Exzesse von Teilen des Feierpublikums herausgefordert. Verstärkt das den Veränderungsdruck auch beim Gesetzgeber?