Düsseldorfer Altstadt : Mutmaßlicher Fahrraddieb schlägt Polizist ins Gesicht

Düsseldorf Nach Verdacht des Fahrraddiebstahls - 22-Jähriger leistet Widerstand und schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht - Drei Männer in Gewahrsam

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb, 22 Jahre alt, soll einem Beamten der Polizeiinspektion Mitte mit der Faust ins Gesicht und ihn dabei verletzt haben. Das meldete die Polizei am Sonntag. Der Polizist habe den Verdächtigen in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr zu Fuß verfolgt, nachdem dieser versucht habe, ein Fahrrad zu entwenden. Der 22-Jährige sowie seine beiden randalierenden Begleiter wurden in Gewahrsam genommen.