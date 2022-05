Neubau in der Düsseldorfer Altstadt : Eckhaus neben Uerige wird saniert

Düsseldorf Der Verwaltungsbau in der Düsseldorfer Altstadt ist von abweisender Schlichtheit und soll für sieben Millionen Euro saniert, umgebaut und erweitert werden.

Es gehört zu den am wenigsten schönen Gebäuden in der Altstadt, man könnte es auch hässlich nennen: das Eckhaus neben dem Stickum des Uerige an der Rheinstraße. Bei schönem Wetter bummeln Tausende vom Rhein an ihm vorbei, wenn sie in die Altstadt laufen. Jetzt soll das rotgeklinkerte Gebäude saniert, umgebaut, erweitert – und schöner werden.