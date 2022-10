Filiale in der Düsseldorfer Altstadt : Dille & Kamille eröffnet mit Geigenmusik

Die Filiale von Dille & Kamille in der Altstadt. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die niederländische Kette Dille & Kamille hat am Donnerstag in der Düsseldorfer Altstadt ihre dritte Filiale in Deutschland eröffnet. Kunden wurden mit Livemusik empfangen.

Die Düsseldorfer Altstadt hat seit Donnerstag ein neues Geschäft. Die niederländische Kette Dille & Kamille hat in der Flinger Straße ihre erst dritte Filiale in Deutschland eröffnet. Bis Anfang April hatte die Kostenpflichtiger Inhalt Drogerie Rossmann dort einen Laden.

Um 10 Uhr öffneten sich die Türen, Kunden wurden mit live gespielter Geigenmusik empfangen. Bei einem Besuch am Vormittag war der Laden gut besucht, aber nicht überfüllt. Eine Kundin sagte, sie sei extra aus Hilden gekommen. „Ich kenne die Kette aus unseren Urlauben in diesem Jahr in Belgien und Holland“, sagte sie. In Antwerpen und Amsterdam habe sie bei Dille & Kamille eingekauft. „Ich finde es klasse, dass es die jetzt auch hier gibt.“

Das Sortiment in der Düsseldorfer Filiale ist breit gefasst, es gibt Pflanzen, Geschirr, Backutensilien, Accessoires fürs Bad, das Kinderzimmer und den Garten sowie Schreibwaren. Alles ist in warmes Licht getaucht, die Einrichtung besteht überwiegend aus naturbelassenem Holz.

Im Vorfeld der Eröffnung in der Altstadt hatte sich ein kleiner Hype um die Kette entwickelt. Der lässt sich beim Besuch im Laden nicht so ganz erklären. Tatsächlich gibt es in Düsseldorf einige vergleichbare Angebote. Man könnte bei Dille & Kamille durchaus den Eindruck bekommen, man laufe gerade durch eine Filiale der dänischen Kette Søstrene Grene. Auch bei Hama, Butlers oder bei Schee gibt es vergleichbare Artikel.

Die Filiale in Düsseldorf ist nach Münster und Köln der dritte Standort von Dille & Kamille in Deutschland. Insgesamt hat das Unternehmen 42 Geschäfte, die meisten davon in den Niederlanden und in Belgien.

Dille & Kamille wurde 1974 von Freek Kamerling in den Niederlanden gegründet. Sein Motto damals: natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die zunehmende Wegwerfgesellschaft. 2016 wurde ein deutscher Online-Shop eröffnet, 2021 dann die erste Filiale in Köln.

