Düsseldorfer Altstadt​: Diebstahl vor der Videoüberwachung - drei Festnahmen​

Düsseldorf Drei junge Männer haben direkt vor den Kameras der Videoüberwachung in der Düsseldorfer Altstadt ein Taschendiebstahl begangen. Die Verdächtigen konnten unmittelbar nach der Tat festgenommen werden.

Drei junge Männer konnten nach einem gemeinschaftlichen Taschendiebstahl am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt kurz nach der Tat festgenommen werden. Ein Beamter der Videoüberwachung hatte das Geschehen beobachtet und direkt Interventionskräfte vor Ort eingeschaltet. Zwei der Festgenommenen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.