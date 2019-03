Bauwerk in der Düsseldorfer Altstadt: Der Pavillon am Carschhaus wird zum Zankapfel

Der Pavillon am Carschhaus ist ein Nachbau, der in den 80er Jahren von Horten gestiftet wurde. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In einer Petition sprechen sich bereits mehr als 1000 Bürger gegen die Idee eines Heine-Platzes ohne das Bauwerk aus. Dass der neu gestaltet wird, ist dagegen klar.

Die Netzdebatte um den Musik-Pavillon am Heinrich-Heine-Platz hat sich noch einmal verschärft. Mehr als 1330 Menschen - davon über 940 aus Düsseldorf - haben sich inzwischen an einer Online-Petition beteiligt, in der gegen einen möglichen Abriss des Bauwerks protestiert wird. Am Dienstag meldete sich Oberbürgermeister Thomas Geisel zu Wort und beklagte irreführende Behauptungen in der Petition.