Gesundheitsausschuss : FDP sieht Pflegeroboter als Chance

So könnten sie aussehen: Pflegeroboter, die in Heimen bestimmte Arbeiten übernehmen. Foto: ZB/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Die Betreiber von Altenheimen in Düsseldorf wollen elektronische Assistenzsysteme testen. Bislang gibt es nur Pilotprojekte. Im September wird ein Fachtag zur Künstlichen Intelligenz in der Altenpflege veranstaltet.

Sie helfen bei der Ausgabe von Essen und Tabletten, leisten auch bei der Körperpflege wertvolle Dienste: Elektronische Helfer, immer freundlich, rund um die Uhr einsetzbar. Ein Thema, das die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Rachner, umtreibt. Den gängigen Begriff vom Pflegeroboter mag die Ärztin nicht („schürt zu viele Ängste“), das Prinzip hinter den Maschinen und Computern schätzt sie dagegen. „Ältere Menschen können länger zu Hause bleiben und in den Heimen haben die Pfleger wieder mehr Zeit für die Menschen“, sagte sie am Mittwoch im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Dort wollte sie wissen, ob „elektronische Assistenzsysteme“ in Düsseldorfer Einrichtungen bereits angewandt werden.