Wegen Verschwörungstheorien und Holocaust-Vergleich : Düsseldorfer AfD-Verband distanziert sich vom eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten

Exklusiv Düsseldorf Florian Josef Hoffmann glaubt, dass eine Verschwörung hinter der Corona-Pandemie steht – und fiel durch einen kruden Holocaust-Vergleich auf einer „Corona Rebellen“-Demonstration auf. Rund eine Woche vor der Wahl distanziert sich der Vorstand des Kreisverbands.

Der Vorstand des Düsseldorfer AfD-Kreisverbands geht rund eine Woche vor der Kommunalwahl auf Distanz zum eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten Florian Josef Hoffmann. Hintergrund ist Hoffmanns öffentliches Bekenntnis zu Verschwörungstheorien, unter anderem in Bezug auf die Corona-Pandemie, sowie ein Holocaust-Vergleich in einem Redebeitrag auf einer „Corona Rebellen“-Demonstration.

Der innere Vorstand scheiterte nach Informationen unserer Redaktion aber mit dem Versuch, Hoffmann als Beisitzer im Vorstand abzuwählen – in einer Mitgliederversammlung am Donnerstag gab es dafür keine Mehrheit.

Der Auslöser für die Distanzierung sind Hoffmanns Aussagen in einem Artikel unserer Redaktion . Er bekennt sich darin zu diversen Verschwörungstheorien, unter anderem der Erzählung, dass Microsoft-Gründer Bill Gates hinter der Corona-Pandemie stecke und die Menschen durch den neuen Mobilfunkstandard 5G manipulieren wolle. Außerdem sagte Hoffmann, er halte die Idee eines menschengemachten Klimawandels für eine Erfindung der NASA.

Der Kreisverband gerät damit in Erklärungsnot, wie ihm Hoffmanns Ansichten so lange verborgen bleiben konnten. Er war bereits im Februar als OB-Kandidat aufgestellt worden und wurde damals sogar darüber hinaus als Spitzenkandidat für die Ratswahl nominiert. Als die Kandidatenaufstellung im Juni nach einem internen Machtkampf wiederholt werden musste, wurde die OB-Kandidatur bestätigt, für den Stadtrat steht Hoffmann inzwischen auf einem aussichtslosen Listenplatz. Er selbst behauptet, dies geschah auf eigenen Wunsch, in Parteikreisen wird das bestritten.