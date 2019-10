Düsseldorfer Experten informieren : Was tun bei einem Leistenbruch?

Was tun bei einem Leistenbruch?

Düsseldorf Experten informieren über Therapiemöglichkeiten. Nicht immer muss es die Operation sein.

(semi) Die Leiste ist eine Schwachstelle beim Mann. Etwa ein Viertel der Männer kann damit rechnen, sich im Laufe des Lebens einen Leistenbruch zuzuziehen. Bei Frauen tritt er deutlich seltener auf. Meistens ist ein Leistenbruch harmlos, deshalb heißt es oft: abwarten und beobachten. Doch manchmal sollte besser operiert werden. Und in seltenen Fällen kann ein Leistenbruch sogar zum Notfall werden.

Meist deuten kleine Wölbungen am Unterbauch auf die Leistenhernie hin. Der Volksmund spricht dann meist von „Brüchen“. Sie entstehen durch eine angeborene oder erworbene Lücke in der Bauchdecke und treten bei zwei bis vier Prozent der Bevölkerung auf. Gefährlich oder gar lebensbedrohlich werden sie erst, wenn Gewebe von Darm oder Magen eingeklemmt wird. Daher raten Ärzte eigentlich immer dazu, jeden „Bruch“ abklären zu lassen.

Wann welche Therapie sinnvoll sein kann, können Besucher bei einem Informationsabend im Augusta-Krankenhaus, Amalienstraße 9, erfahren. „Neue Empfehlungen in der Versorgung von Leistenbrüchen“ ist der Titel der Veranstaltung am Donnerstag, 10. Oktober, um 17 Uhr. „Ist die Schlüsselloch-Operation die bessere Versorgung?“ Diese Frage wird Iris Angermüller, Oberärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie, beantworten. Über die Vorteile der konventionell-offenen Operation von Leistenbrüchen wird ihr Kollege Joachim Kolb, Leitender Oberarzt der Klinik, sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung von Professor Matthias Schauer, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie. Im Anschluss an die Vorträge können Besucher Fragen stellen.