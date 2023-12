Humanitäres Engagement Wie zwei Düsseldorfer Ärzte in Afrika helfen

Aber vielen Menschen konnten Katja Severing und ihr Team helfen. Ihre Bilanz: 417 Untersuchungen und 30 Operationen, „außerdem haben wir 134 Brillen angepasst.“ Die waren zuvor gespendet und im Marien Hospital aufbereitet worden. Ihre persönliche Bilanz: „Diese zwei Wochen in Tansania sind anstrengend, aber wir kommen auch immer sehr zufrieden zurück. Außerdem wird man daran erinnert, was für uns alles so selbstverständlich ist.“ Ein Besuch beim Facharzt zum Beispiel, auch wenn man mal auf einen Termin warten müsste. „Und niemand muss hierzulande ohne Brille leben.“ Was sie noch mitnahm bei ihrer Rückkehr sind unvergessliche Erinnerungen, zum Beispiel an die älteren Patientinnen, die blind in das Hospital kamen, geführt von ihren Angehörigen. Und die nach einem Tag wieder nach Hause konnten – „sehend und mit einem Lächeln“.