Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf Neue Radspur auf der Haroldstraße ist fast fertig

Der geschützte Radweg auf der Haroldstraße ist fast fertig. Dort war vor knapp zwei Jahren eine 23 Jahre alte Frau von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Radweg ist nun breiter als früher und erhält eine auffällige Gestaltung zur übrigen Fahrbahn hin. Kleine Erhöhungen auf der Trennlinie zu den Autos, so genannte Orcas, sind bereits installiert. Was noch fehlt, sind die von einzelnen Kreuzungen in Düsseldorf bekannten Flex­poller, die den Radweg deutlich als eigene Spur erkennbar machen. Zudem stehen einige Markierungen aus. Die Verwaltung hat sich das Ziel gesetzt, den Radweg, so das Wetter in den kommenden Wochen mitspielt, bis Ende Oktober fertiggestellt zu haben.