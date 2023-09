Nachhaltigkeit in Düsseldorf Schülerinnen servierten veganen Kuchen für mehr Nachhaltigkeit

In Oberkassel prallen schon mal große Gegensätze aufeinander. Zehn Meter entfernt vom Belsenplatz-Kiosk „Kantinchen“, wo mancher sich zum Frühstück schon mal eine Flasche Bier gönnt, werben Schülerinnen der Carl-Benz-Realschule mit ihrer Initiative „Check your lifestyle – eat for the planet“ für mehr Nachhaltigkeit, im konkreten Fall für vegane Ernährung.