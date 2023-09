Gewaltprävention bei der Europameisterschaft Euro 2024: Stadt will Frauen und Minderheiten besonders schützen

Für den einmonatigen Wettbewerb, der von Mitte Juni bis Mitte Juli unter anderem in Düsseldorf stattfindet, sollen zudem besondere „Awareness Volunteers“ geschult werden, die verstärkt darauf achten, ob Frauen übergriffig behandelt, queere Menschen beleidigt oder Bürger mit Migrationshintergrund diskriminiert werden. Eingesetzt werden sie vorrangig an den Fan-Zonen sowie an anderen neuralgischen Punkten im Stadtgebiet.