Musiker-Duo „Neuton“ in Düsseldorf Als Liebespaar gemeinsam auf der Bühne

Mittlerweile wird das Paar für Events in ganz Europa gebucht – von Düsseldorf ging es bereits nach Italien, Spanien, Polen und Österreich. Und auch im Libanon spielte das Duo bereits zweimal. Ihr Lieblingsmoment: Bei einer Hochzeit im Schloss Leopoldskron in Salzburg. „Wir spielten in einem alten Saal mit bemalter Decke zum Dinner. Anna stieg auf Wunsch mit ,Skyfall‘ von Adele ein. Normalerweise quatschen die Leute beim Essen – aber plötzlich war es für ein paar Minuten komplett still“, erzählt Keil. „120 Menschen haben aufgehört zu reden. Das war ein magischer Moment.“ Die schönste Hochzeitslocation in Düsseldorf ist für das Musiker-Paar das „La Dü“ in Heerdt. „Weil es total besonders ist und wie ein verwunschener Garten wirkt. Es gibt tolles Mobiliar, das Essen ist exzellent“, sagt Rodziewicz. „Das ist unser zweites Wohnzimmer, so häufig haben wir da schon gespielt.“