Immobilien in Düsseldorf „Wir stoppen alle Immobilien-Projekte“

Der Name Brune steht in Düsseldorf seit Jahrzehnten für bekannte Bauten: Architekt Walter Brune hat mit dem von ihm gegründeten Unternehmen die Kö-Galerie und die Schadow-Arkaden entworfen, Bürokomplexe wie den Prinzenpark gebaut und das Klemensviertel in Kaiserswerth kreiert. Seit einigen Jahren führt sein ältester Sohn Christopher die Geschäfte. Wir treffen ihn zum Interview in der Unternehmenszentrale in Rath, im oberen Stock des Bürocenters Nord – ebenfalls ein Bau des Vaters. Der 35-Jährige hat es nicht weit zu seinem Arbeitsplatz, er wohnt im gegenüberliegenden Büroturm in der früheren Hausmeisterwohnung.