Kollision in Düsseldorf-Oberbilk : Rollerfahrerin und ihr Sozius bei Unfall verletzt

Kollision in Düsseldorf-Oberbilk

Oberbilk Ein Autofahrer hat am Samstag kurz vor Mitternacht aus bislang unbekannter Ursache eine Rollerfahrerin beim Einbiegen übersehen. Sie und ihr Beifahrer mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Oberbilk sind eine Motorrollerfahrerin (21) und ihr Sozius (19) verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.