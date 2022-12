Ein Wahrzeichen mit Geschichte Kirche investiert zwölf Millionen Euro in die Düsseldorfer Johanneskirche

Düsseldorf · Der evangelische Kirchenkreis saniert die nach dem Krieg wiederaufgebaute Johanneskirche in Düsseldorf bis zum Frühjahr 2025. Was sich in dieser Zeit verändern wird und wie der neue Citykirchen-Pfarrer dazu steht.

06.12.2022, 09:54 Uhr

Die Sanierung der wichtigsten evangelischen Kirche in der Landeshauptstadt hat begonnen. Der Hauptraum ist eingerüstet, die Gottesdienste finden in nächster Zeit im Bachsaal statt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen