Freizeit in Düsseldorf So soll der neue Schillerplatz aussehen

Die Empörung bei den Anwohnern war groß, als Ende 2022 die Pläne der Netzgesellschaft Düsseldorf publik wurden, auf dem Schillerplatz eine neue unterirdische Fernwärme-Pumpstation (hat in etwa die Größe eines Einfamilienhauses) zu bauen, sodass der in der Nachbarschaft äußerst beliebte Platz für mehr als ein Jahr zur Baustelle wurde. Notwendig waren die Arbeiten aber nun mal, um den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Stadt voranzubringen. Eigentlich sollte noch in diesem Quartal alles fertig sein. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke erklärt, wird die Fertigstellung der Pumpstation Schillerplatz nun voraussichtlich aber erst bis Ende Juli erfolgen.