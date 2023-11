Geflüchtete in Düsseldorf Zweite Unterkunft für Flüchtlinge in Golzheim?

Wird es in Golzheim eine weitere große Einrichtung für Flüchtlinge geben? Nach Informationen unserer Redaktion verhandelt die Stadt über die Anmietung der ehemaligen LEG-Zentrale an der Hans-Böckler-Straße 38. Sie bietet 11.750 Quadratmeter Mietfläche und gehört der Cells-Group. Nur wenige Meter entfernt plant das Land an der Schwannstraße 12 bereits eine Zentrale Unterbringungseinrichtung. Auf 8000 Quadratmetern plus Nebenflächen sollen bis zu 640 Flüchtlinge leben können, bis sie in einer kommunalen Unterkunft unterkommen. Die Aufenthaltsdauer liegt bei sechs bis 18 Monaten.